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Подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич сегодня, в 12.00 проведет пресс-конференцию о событиях последних дней, сообщил его адвокат Саулведис Варпиньш.

В понедельник вечером после окончания 48-часового срока задержания Римшевич был освобожден из полицейского изолятора под залог в размере 100 000 евро. К нему применен запрет занимать должность.

Портал Mixnews.lv будет вести прямую трансляцию с пресс-конференции.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), размер взятки составлял не менее 100 000 евро.