ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Илмар Римшевич о событиях последних дней (7)
Эксклюзив | 20 февраля 2018 года, 11:37
Подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич сегодня, в 12.00 проведет пресс-конференцию о событиях последних дней, сообщил его адвокат Саулведис Варпиньш.
В понедельник вечером после окончания 48-часового срока задержания Римшевич был освобожден из полицейского изолятора под залог в размере 100 000 евро. К нему применен запрет занимать должность.
Портал Mixnews.lv будет вести прямую трансляцию с пресс-конференции.
Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), размер взятки составлял не менее 100 000 евро.
"Козы в Бельгии съели капусту,
Воробьи - рис в Китае с полей,
А в Австралии злые мангусты
Истребили полезнейших змей.
Вот за это им вышла награда
От расчетливых этих людей, -
Видно, люди не могут без яда,
Ну а значит - не могут без змей".....