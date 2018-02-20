ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Илмар Римшевич о событиях последних дней (7)

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Эксклюзив | 20 февраля 2018 года, 11:37

Подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич сегодня, в 12.00 проведет пресс-конференцию о событиях последних дней, сообщил его адвокат Саулведис Варпиньш.

В понедельник вечером после окончания 48-часового срока задержания Римшевич был освобожден из полицейского изолятора под залог в размере 100 000 евро. К нему применен запрет занимать должность.

Портал Mixnews.lv будет вести прямую трансляцию с пресс-конференции.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), размер взятки составлял не менее 100 000 евро.

Комментарии 7
!!!!!3 часа назад
Пора поменять гардеробчик и место жительства . Туфли на сапоги или красовки , пальтишко на Фуфайку , приобрести вторую профессию швея моторист .Семью на отработки на латвийскую землю пожизненно .
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в мировой3 часа назад
практике не было ни одного случая признания вора,мошеника,взяткобрателя в своём преступлении.Только не понимаю когда это наша страна успела влезть в долги на 11 миллиардов долларов, хочется спросить где деньги,Зин?
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андрюХА3 часа назад

"Козы в Бельгии съели капусту,
Воробьи - рис в Китае с полей,
А в Австралии злые мангусты
Истребили полезнейших змей.

Вот за это им вышла награда
От расчетливых этих людей, -
Видно, люди не могут без яда,
Ну а значит - не могут без змей".....
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