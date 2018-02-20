Эксклюзив |

Президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу угрожали убийством. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Он сообщил, что его угрожали застрелить, но, несмотря на это, он не собирается подавать в отставку.

"Понятно, что я стал для кого-то неудобен в Латвии. Мне недвусмысленно высказывали угрозы убийства, точнее, грозили застрелить, о чем я сообщил в правоохранительные органы. Мне пришло сообщение от конкретного человека, о котором я сообщил. Это было в конце января", - сказал он.

Источник угроз глава Банка Латвии не конкретизировал.

При этом Римшевич отметил, что чувствует огромную поддержку людей, друзей и знакомых.

"Я принял решение продолжить выполнять свои обязанности на должности главы Банка Латвии", - сказал он.

Говоря о заявлениях высших должностных лиц о том, что он должен уйти с поста, Римшевич отметил, что они бы на его месте поступили также.

"Если бы они были на моем месте, то сделали бы также. Я не виноват, поэтому считают очень важным доказывать это", - сказал глава Банка Латвии.

Напомним, в понедельник вечером после окончания 48-часового срока задержания Римшевич был освобожден из полицейского изолятора под залог в размере 100 000 евро. К нему применен запрет занимать должность.

Портал Mixnews.lv вел прямую трансляцию с пресс-конференции.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), размер взятки составлял не менее 100 000 евро.