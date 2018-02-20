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Фотография, на которой президент Банка Латвии Илмар Римшевич участвует в охоте с гражданами России, в том числе Дмитрием Пильщиковым, который был тогда генеральным директором открытого акционерного общества "Научно—исследовательский институт информационных технологий", является фальсификацией. Об этом Римшевич заявил на пресс-конференции.

Его адвокат Саулведис Варпиньш отметил, что фото сфабриковано, а сам Римшевич часто ездит на рыбалку и охоту, где встречается с большим количеством людей.

"Я был несколько раза на рыбалке на Камчатке. Со мной были Валерий Малыгин и мой хороший друг Андрис Крейсерс. Я часто езжу на рыбалку и охоту. Но представьте, что вы едите на экскурсию, вас сажают в автобус с разными людьми, вы проводите день, потом ужинаете. Но это не круг моего общения. Пильщикова я не знаю", - отметил он.

Агенство The Associated Press опубликовало эту фотографию с подписью: "Эта фотография от 22 августа 2010 года, полученная AP, показывает Илмара Римшевича, главу центробанка Латвии, и Дмитрия Пильщикова, который был тогда генеральным директором открытого акционерного общества "Научно—исследовательский институт информационных технологий""

По неподтвержденным данным АP, начиная с 2010 года Римшевич как минимум восемь раз побывал в России.

Напомним, крупнейший акционер банка Григорий Гусельников в интервью агентству АР заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал взятки у Norvik banka.

Крупнейший акционер Norvik banka, гражданин Великобритании российского происхождения Григорий Гусельников сказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у Norvik banka отмывать деньги российского происхождения.

Гусельников и другие акционеры банка в своем заявлении международном арбитражному суду утверждают, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала не оказывала давление на банк.

Гусельников утверждает, что Римшевич с помощью посредников регулярно требовал взятки начиная с 2015 года, грозя в противном случае санкциями против Norvik bankа.