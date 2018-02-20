Лапса про Римшевича: это атака той страны, которая считает Запад своим врагом (6)

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Эксклюзив | 20 февраля 2018 года, 14:57

То, что происходит в финансовой сфере Латвии, является самой серьезной организованной атакой на латвийское государство с момента восстановления его независимости, считает журналист Лато Лапса.

В интервью радио Baltkom он отметил, что тут явно виден след России.

"Все это очень талантливо организовано. Я не буду оригинален, но это не Зимбабве. Эта та единственная страна, которая считает все западные страны своими врагами. Глупо думать, что теперь гибридная война будет происходить только с зелеными человечками. То, что мы видим сейчас - это новый вид гибридной воны", - отметил Лапса.

Напомним, в понедельник вечером после окончания 48-часового срока задержания Римшевич был освобожден из полицейского изолятора под залог в размере 100 000 евро. К нему применен запрет занимать должность.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), размер взятки составлял не менее 100 000 евро.

Комментарии 6
Фант20 минут назад
Как стало удобно всё на Россию сваливать?!
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Б16 минут назад
Тогда почему Президент, премьер и спикер не защищают своего президента банка Латвии от нападков врага? КНАБ тоже на ту страну что против запада работает?
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Patriot20 минут назад
Protams, ka Krievija nav musu pats draudzigakais kaimins, tacu ja KNAB ir pieradijumi par konkretiem likumparkapumiem, tad varbut viss ir nedaudz vienkarsak. Varbut atbildigam valsts amatpersonam nevajag veikt pretlikumigas darbibas.
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