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То, что происходит в финансовой сфере Латвии, является самой серьезной организованной атакой на латвийское государство с момента восстановления его независимости, считает журналист Лато Лапса.

В интервью радио Baltkom он отметил, что тут явно виден след России.

"Все это очень талантливо организовано. Я не буду оригинален, но это не Зимбабве. Эта та единственная страна, которая считает все западные страны своими врагами. Глупо думать, что теперь гибридная война будет происходить только с зелеными человечками. То, что мы видим сейчас - это новый вид гибридной воны", - отметил Лапса.

Напомним, в понедельник вечером после окончания 48-часового срока задержания Римшевич был освобожден из полицейского изолятора под залог в размере 100 000 евро. К нему применен запрет занимать должность.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), размер взятки составлял не менее 100 000 евро.