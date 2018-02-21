Эксклюзив |

Начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме вынужден давать объяснения в эфире американского телеканала CNN по поводу ситуации в финансовом секторе Латвии. После услышанного ведущий CNN назвал назвал ситуацию с банками в Латвии "полным бардаком".

"Да, я могу подтвердить, что на прошлой неделе KNAB начал расследование, в ходе которого на основе обвинений в вымогательстве взяток и их получении был задержан глава Банка Латвии. Речь идет о взятке в размере не менее 100 000 евро. Я хочу подчеркнуть, что это расследование никак не связано с банками или финансовыми учреждениями, которые сейчас работают в Латвии", - заявил Страуме в эфире CNN, отвечая на вопрос ведущего "Что происходит у вас в Латвии?!".

На вопрос о чистоте банковской системы в Латвии начальник KNAB не смог четко ответить, заявив, что это - не в его компетенции. Однако Страуме снова подчеркнул, что с латвийскими банками ситуация никак не связана.

В свою очередь, ведущий телеканала CNN назвал ситуацию в Латвии "полным бардаком".

Nu jau iet uz visu banku. CNN live. pic.twitter.com/9Nc7JFCU13 — Arnis Krauze (@arniskrauze) February 20, 2018

Straume atkārtoti uzsver- Rimšēvica lieta nav ar divām minētajām bankām saistīta. Kvests par situāciju: this is mess pic.twitter.com/GprQIJmpeb — Linda (@Linda_Krumina) February 20, 2018

Nosist pašapziņu ar vienu vienīgu jautājumu un nesaņemt atbildi...Sāpīgi @cnni pic.twitter.com/Y4EFQc7Hr0 — Gunta Līdaka (@GLidaka) February 20, 2018

Как сообщалось, KNAB в рамках уголовного процесса, подозревает главу Банка Латвии Илмара Римшевича в вымогательстве и и получении крупной взятки. В KNAB, чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.

Сам Римшевич указал, что в отставку не уйдет, так как не считает себя виновным.

скриншот CNN