"Полный бардак!": ведущий CNN оценил ситуацию в Латвии (39)

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Эксклюзив | 21 февраля 2018 года, 10:18

Начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме вынужден давать объяснения в эфире американского телеканала CNN по поводу ситуации в финансовом секторе Латвии. После услышанного ведущий CNN назвал назвал ситуацию с банками в Латвии "полным бардаком".

"Да, я могу подтвердить, что на прошлой неделе KNAB начал расследование, в ходе которого на основе обвинений в вымогательстве взяток и их получении был задержан глава Банка Латвии. Речь идет о взятке в размере не менее 100 000 евро. Я хочу подчеркнуть, что это расследование никак не связано с банками или финансовыми учреждениями, которые сейчас работают в Латвии", - заявил Страуме в эфире CNN, отвечая на вопрос ведущего "Что происходит у вас в Латвии?!".

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На вопрос о чистоте банковской системы в Латвии начальник KNAB не смог четко ответить, заявив, что это - не в его компетенции. Однако Страуме снова подчеркнул, что с латвийскими банками ситуация никак не связана.

В свою очередь, ведущий телеканала CNN назвал ситуацию в Латвии "полным бардаком".

Как сообщалось, KNAB в рамках уголовного процесса, подозревает главу Банка Латвии Илмара Римшевича в вымогательстве и и получении крупной взятки. В KNAB, чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.

Сам Римшевич указал, что в отставку не уйдет, так как не считает себя виновным.

скриншот CNN

Комментарии 39
Владлен Полуэктов1 час назад
Вот этого и боялись высшие круги латышского общества когда президентом стал Дональд Трамп. В этот раз латышским правителям уже не до шуток.
И заметьте, что МИДовский звонарь и национальное сообщество сидят тихо в сторонке.
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Кеша1 час назад
У меня такое ощущение, что хозяева латышей, обонкротят их к едреней фене)
4
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начали расследовать1 час назад
шаг 1 - упекли на нары возможного подозреваемого
шаг 2 - выпустили из тюрьмы обвиняемого
шаг 3 - думаем зачем мы сделали первые два шага
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