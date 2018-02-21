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Журналист Mix Media Group, ведущая на радио Baltkom Алиса Прохорова во вторник, 21 февраля, удостоилась приза Союза журналистов Латвии – "Надежда журналистики".

Приз вручается лучшим молодым журналистам в различных средствах массовой информации.

"Алиса - очень старательный, внимательный и дотошный журналист, качества, о которых сегодня частенько забывают. У нее есть свой стиль, который очень важно иметь любому журналисту. Кроме того, она талантливый и энергичный продюсер, и если она вдруг в отпуске, мы без нее, как без рук. Мы очень гордимся Алисой. Это уже не первая наша "надежда" и не последняя, я уверена", - считает руководитель службы информации радио Baltkom Наталья Михайлова.

Отметим, что также приз "Надежда журналистики" получили начинающие журналисты, представляющие издательство Diena, Neatkarīga Rīta Avīze, телеканал LTV, радиостанция LR-4, а также информационное агенство LETA.