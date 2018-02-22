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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) могло быть использовано третьей стороной, для того, чтобы дискредитировать главу Банка Латвии Илмара Римшевича. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил бывший министр финансов, экс-депутат Сейма Латвии Атис Слактерис.

"Сравнивать в глобальном смысле ситуацию в финансовом секторе Латвии с мировым кризисом 2008 года нельзя. В мире сейчас финансовое положение положительное. Это только наш локальный скандал. Все плохое, что можно было сделать в публичной сфере для Латвии уже сделано. Теперь надо думать о том, как это исправить и довести до конца", - пояснил Слактерис.

По его словам, KNAB при задержании Римшевича могло действовать более открыто.

"Если сказано "а", надо говорить и "б". Мы демократическое правовое государство, KNAB имеет право предъявить требования любому должностному лицу, но надо объясниться до конца, предъявить обвинение. Антикоррупционное бюро провело конференцию, после которой никому ничего ясно так и не стало", - отметил Слактерис.

Бывший министр финансов также добавил, что не доверять Римшевичу у него нет причин и, возможно, все это дело является провокацией третьей стороны.

"Все, что говорит Римшевич, выглядит довольно серьезно. Может, он недоговаривает. Мне приходилось с ним работать во времена кризисов. Мы не были близкими друзьями, но я хорошо его знаю. Я бы не удивился, узнав, что это провокация. Я не думаю, что KNAB специально затеял эту кампанию. Возможно, бюро использовали, подкинув им ложную информацию. Возможно, политика Римшевича многим не нравилась. Премьер говорит, что не надо связывать ситуацию в банке ABLV c делом главы Банка Латвии. Но если смотреть по временному развитию событий, то неудивительно, что все кругом их объединяют. Да и сам Римшевич тоже так считает", - заключил Слактерис.

Напомним, Римшевич подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче

В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро. Римшевич считает себя невиновным.