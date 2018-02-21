Экс-министр Атис Слактерис признался, что его тоже угрожали убить (19)

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Эксклюзив | 21 февраля 2018 года, 13:24

Бывшему министру (на тот момент земледелия - Ред.) Атису Слактерису тоже угрожали убийством. Такое признание сделал сам Слактерис в эфире радио Baltkom, комментируя заявление президента Банка Латвии Илмара Римшевича об угрозах убийства в свой адрес.

Он заявил, что в Латвии высокопоставленные должностные лица действительно могут подвергаться преследованиям и угрозам расправы. По его словам, в начале 2000-x годов, когда он занимал пост главы Министерства земледелия, ему тоже звонили с угрозами.

"Много лет тому назад мне тоже угрожали. Мне звонили по телефону раз восемь. Говорили, что уничтожат мою семью. Этот же человек угрожал еще одному предпринимателю из моего региона. Я сразу обратился в Полицию безопасности. Шантажиста вычислили и поймали через несколько недель. Мне сообщили, что этот человек, возможно, был психически неуравновешен", - рассказал Слактерис.

Атис Слактерис говорит об угрозах в свой адрес на 13:16

Он подчеркнул, что в латвийских спецслужбах работают настоящие профессионалы.

"Полиция безопасности отработала на высшем уровне. Их возможности нельзя недооценивать. Тогда все звонки совершались с телефонных автоматов. Еще нельзя было отследить звонившего по его мобильному телефону", - пояснил Слактерис.

Напомним, как ранее писал Mixnews, глава Банка Латвии сообщил, что его угрожали застрелить.

Комментарии 19
Новость охренеть1 час назад
вчера один бомж публично угрожал другому убийством за незаконное проникновение последнего к мусорному баку нашего дома , а дворник обещала убить неизвестное лицо нагадившее в подьезде ,
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понеслась1 час назад
защита, сейчас все расскажут как им угрожали убийством видимо когда они посадили страну на 11 миллирдов долларов долга, а психически больные люди хотели тоже получить свою долю
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Это тот, который nasing spešal ?1 час назад
Ну, тогда не удивительно.:) Причем здесь психически ненормальные звонящие, если нам открытым текстом говорят, что звонки оттуда,откуда сейчас идут жуткие морозы.))))
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