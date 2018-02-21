Эксклюзив |

Бывшему министру (на тот момент земледелия - Ред.) Атису Слактерису тоже угрожали убийством. Такое признание сделал сам Слактерис в эфире радио Baltkom, комментируя заявление президента Банка Латвии Илмара Римшевича об угрозах убийства в свой адрес.

Он заявил, что в Латвии высокопоставленные должностные лица действительно могут подвергаться преследованиям и угрозам расправы. По его словам, в начале 2000-x годов, когда он занимал пост главы Министерства земледелия, ему тоже звонили с угрозами.

"Много лет тому назад мне тоже угрожали. Мне звонили по телефону раз восемь. Говорили, что уничтожат мою семью. Этот же человек угрожал еще одному предпринимателю из моего региона. Я сразу обратился в Полицию безопасности. Шантажиста вычислили и поймали через несколько недель. Мне сообщили, что этот человек, возможно, был психически неуравновешен", - рассказал Слактерис.

Атис Слактерис говорит об угрозах в свой адрес на 13:16

Он подчеркнул, что в латвийских спецслужбах работают настоящие профессионалы.

"Полиция безопасности отработала на высшем уровне. Их возможности нельзя недооценивать. Тогда все звонки совершались с телефонных автоматов. Еще нельзя было отследить звонившего по его мобильному телефону", - пояснил Слактерис.

Напомним, как ранее писал Mixnews, глава Банка Латвии сообщил, что его угрожали застрелить.