Депутат Европарламента, бывший министр обороны, а также иностранных дел Латвии Артис Пабрикс благодарит США за вовремя оказанную Латвии моральную поддержку, ссылаясь на заявление Госдепартамента.

"Спасибо Госдепартаменту США за поддержку в такой трудный момент", - сказано в сообщении политика, опубликованного в сети микроблогов Twitter.

Thanks to US State Departament for support in this difficult and confusing moment @USEmbassyRiga