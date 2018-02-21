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Нынешняя ситуация в финансовом секторе Латвии очень выгодна США. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Любые проблемы крупного банка становятся проблемами банковской системы. На резидентов это влияния не окажет. Но Латвия прощается с мечтой, что она будет мировым центром банковских расчетов, обслуживания и финансовым центром. Эта мечта похоронена. Но такая ситуация в интересах США - это американцы очищают себе место для коллег Трампа и его приближенных", - заявил он.

По словам Лембергса, ситуация с задержанием Римшевича и обвинениями в сторону ABLV вовсе не является атакой Кремля.

"Все это фигня. Это больше похоже на атаку со стороны США, нежели России. Они очищают себе место в финансовом бизнесе. Мы слишком маленькая страна, чтобы тягаться с ними. В мире все происходит по законам джунглей", - отметил он.

Мэр Вентспилса также отметил, что уголовное преследование Римшевича затянется, приводя в пример собственный опыт.

"Это продлится долгое время. Например, мое уголовное дело длится 19 лет. За это время выросло целое поколение! Это надолго, уголовное преследование самый эффективный способ борьбы с конкурентами у нас в Латвии. Мое дело тому яркий пример", - указал Лембергс.

Ранее, в Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Латвию и помогут создать здесь сильный финансовый сектор.