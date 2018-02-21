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Крупнейший акционер Norvik banka, гражданин Великобритании российского происхождения Григорий Гусельников в интервью радио Baltkom заявил, что Илмар Римшевич вместо того, чтобы восстанавливать доверие к банковской системе в государстве, своими действиями осуществляет атаку против Латвии.

"Cчитаю непрофессиональным и безответственным со стороны действующего главы банка Латвии и других официальных лиц вести себя подобным образом. Когда в стране кризис в финансовой системе, стоит один из крупнейших банков ABLV, когда иностранные банки закрывают лимиты и сворачивают операции, самое главное сейчас - восстановить совместными усилиями доверие к банковской системе, а не заниматься личными разборками или олицетворять свой личный позор со всей страной", - заявил Гусельников.

Он добавил, что источником атаки на государство является сам президент Банка Латвии.

"Человек в силу занимаемой должности обязан заботиться о сохранности средств клиентов и акционеров банков, а он вместо этого нагнетает обстановку. Это не допустимо. Это и есть провокация и атака против всей Латвии. Латвия - прекрасная страна с сильной и перспективной банковской системой и необходимо объединить усилия, чтобы донести эту позицию",- заключил акционер Norvik banka.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением.

Между тем, в связи с событиями последних дней в банковском секторе, Министерство обороны Латвии обращает внимание на вероятность организованной против государства широкомасштабной информационной атаки.

Фото: facebook.com