Эксклюзив |

В четверг, 22 февраля после 16.00 в эфир радио Baltkom 93,9 FM выйдет очередной выпуск автомобильной программы "По дороге с WESS Motors".

Как и в прошлый раз, программа будет посвящена теме выбора автомобилей, однако в этот раз поподробнее остановимся на "вечном" вопросе для водителей и поговорим о том, какому транспортному средству все же лучше отдать свое предпочтение при покупке - новому или подержанному.

На эти и другие актуальные вопросы для автоводителей ответят наши эксперты - исполнительный директор компании WESS Motors Toyota Алексей Радионов и заведующая отделом продаж подержанных автомобилей компании WESS Motors в Берги Линда Кисе. Ведущий программы - Абик Элкин.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Не пропустите!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: toyota.wess.lv