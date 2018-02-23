Эксклюзив |

Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - латышский поэт, прозаик, эссеист Янис Рокпелнис.

Напомним, как уже писал Mixnews, в конце декабря прошлого года поэт Янис Рокпелнис в интервью газете Neatkarīgā признался, что он сотрудничал с Комитетом государственной безопасности ЛССР (КГБ ЛССР). При этом он подчеркнул, что в то время испытывал абсолютную ненависть к чекистам и коммунистам.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Fedor Malginov, Jānis Rokpelnis