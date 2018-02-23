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Реформа школ является одним из способов мобилизации латышского электората в предвыборный период, в этом уверен член оппозиционной партии "Согласие" Борис Цилевич.

В интервью радио Baltkom депутат указал, что, к сожалению, правые политики не задумываются о последствиях такой реформы, которая приведет к снижению уровня образования и маргинализации общества.

"Несмотря на все проблемы и битвы, школы нацменьшинств в целом работают очень хорошо и до самого недавнего времени правительство Латвии это не только признавало, но и хвасталось нашими достижениями в области билингвального образования на международном уровне", - считает Цилевич.

По словам политика, никаких аргументов в пользу реформы нет, объяснить ее можно только приближением выборов.

"Правые партии чувствуют, что ситуация начинает выходить из-под их контроля. "Единство" просто разваливается, рейтинги Национального объединения падают, поэтому они используют старый испытанный прием – разбудить русских, заставить их тем самым консолидироваться, вызвать тревогу латышей и побудить консолидироваться их, то есть "латыш – не сдавайся!". Это старый, проверенный прием всегда перед выборами срабатывает", - указал Цилевич.

По словам политика, глава Минобразования, переводя школы на латышский язык обучения , не задумывается о последствиях, от которых пострадает все латвийское общество .

"А то, что придется заплатить очередным развалом системы образования и маргинализацией русскоязычных школьников, об этом министру Шадурскису вроде думать не положено", - отметил депутат.

24 февраля в Риге на Эспланаде состоится очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ). Акцию планируется провести с 12:00 до 14:00.

Напомним, Сейм в четверг, 22 февраля концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

В ходе прений, депутат Нацблока Янис Домбрава призвал "поставить точку на раскалывающем общество обучении, несмотря на позицию некоторых враждебных Латвийскому государству индивидов, в том числе находящихся в Сейме, и наконец перейти на единое обучение на госязыке".