АНОНС: Baltkom-online о ликвидации ABLV (7)

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Эксклюзив | 24 февраля 2018 года, 10:52

Сегодня в 13:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online о принятом Европейским центробанком решении о ликвидации ABLV.

Как сообщается, ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законами Латвии, так как его спасение не в интересах общества, в субботу сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами о том, как ликвидация ABLV банка отразиться на Латвии, в том числе на ее жителях.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 7
Асбест Петрович3 часа назад
Кто не понял, НАДО валить в другие страны, тк ничего хорошего на этой территории не будет. Раньше уедите, раньше все наладится. Правление нацозабоченых приводит к закономерным последствиям.
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www3 часа назад
Как ликвидация отразится на жителях Латвии? Если деньги вернут, ни как не отразится.
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Onov Tin2 часа назад
Это очередное подтверждение что в Латвии отсутствует банковская система?
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