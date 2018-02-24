Эксклюзив |

Сегодня в 13:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online о принятом Европейским центробанком решении о ликвидации ABLV.

Как сообщается, ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законами Латвии, так как его спасение не в интересах общества, в субботу сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами о том, как ликвидация ABLV банка отразиться на Латвии, в том числе на ее жителях.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.