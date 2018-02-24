АНОНС: Baltkom-online о ликвидации ABLV (7)
Эксклюзив | 24 февраля 2018 года, 10:52
Сегодня в 13:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online о принятом Европейским центробанком решении о ликвидации ABLV.
Как сообщается, ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законами Латвии, так как его спасение не в интересах общества, в субботу сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами о том, как ликвидация ABLV банка отразиться на Латвии, в том числе на ее жителях.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Кто не понял, НАДО валить в другие страны, тк ничего хорошего на этой территории не будет. Раньше уедите, раньше все наладится. Правление нацозабоченых приводит к закономерным последствиям.
34
Ответить
Как ликвидация отразится на жителях Латвии? Если деньги вернут, ни как не отразится.
3
Ответить
Это очередное подтверждение что в Латвии отсутствует банковская система?
22
Ответить
Показать все (7)