Несколько сотен человек протестовали против школьной реформы на Эспланаде (61)

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Эксклюзив | 24 февраля 2018 года, 12:32

Несколько сотен человек участвуют в акции протеста против перевода школ на госязык обучения на Эспланаде в Риге. Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии.

По наблюдениям Mixnews, люди стекаются к памятнику Райниса, где проходит акция, со всех сторон. Несмотря на мороз в -11 градусов, среди присутствующих есть как взрослые, так и дети. Участники держан в руках плакаты "Руки прочь от русских школ", "Каждому русофобу по мелкому кробу!", "Ассимиляции - нет!", а также красные шарики.

"Вся акция происходит напротив памятника Райнису. Собрались несколько сотен человек. По сравнению с другими акциями, нынешняя выглядит достаточно объемно и более масштабно. Площадь Эспланады занята уже наполовину. Люди продолжают подходить. Среди присутствующих люди старшего поколения, подростков значительно меньше, есть маленькие дети, они пришли с родителями", - рассказал корреспондент Mixnews.

Перед собравшимися выступают активисты Русского союза Латвии, в том числе Мирослав Митрофанов, Деги Караев, и другие.

"По словам Деги Караева, русское население - это часть Латвии и обучение на русском должно быть в Латвии сохранено. Некая девушка выступила эмоционально, буквально со слезами на глазах сказала, что деды обеспечили светлое будущее и мы должны следовать заветам и его сохранить. Звучали и кричалки достаточно резкого характера, например, с концовкой "дурик выпрыгни из окна"", - рассказал журналист.

Перед участниками выступают активисты Русского союза Латвии, известный рэпер Рэй Рижский спел композицию собственного сочинения — "Я не хочу".

На Эспланаде установлена звукоусиливающая аппаратура, специальная палатка, где происходит сбор подписей, по периметру ходят люди, призывающие ставить свои подписи. Присутствующие идут на коммуникацию с организаторами, слушают выступления, переговариваются. В районе проведения акции дежурит полиция, вокруг нет никаких заторов транспорта.

Портал Mixnews и MixTv ведет прямую трансляцию

Напомним, в ходе мероприятия, которое организует Русский союз Латвии, будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии. Акция продлится с 12:00 до 14:00.

Организаторы призывают проявить свою позицию и придти на митинг. Кроме того, людей просят одеваться теплее, так как сегодня будет морозный день. Синоптики прогнозируют от -6...до -12 градусов. В 12 часов температура воздуха составляет -10.

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Напомним, подготовленный министерством образования и науки и одобренный правительством проект реформы предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Согласно ему, обучение в 10-12-х классах будет идти исключительно на латышском языке.

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Комментарии 61
Оккупант2 часа назад
Ты это про себя?Если бы ты знал историю Прибалтики,и кому изначально эта земля принадлежала,то такую херню бы не нес!
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Игорь2 часа назад
Эти 300 пенсионеров,таких как ты 100 стоят!В отличии от тебе подобных,они не боятся бороться в любую погоду за свои права!А тебе подобные,только и способны на то,как бороться за мир во всем мире,через интернет анонимно!
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Марита1 час назад
Деградация народов Прибалтики началась с насильственной латынизации местного русского населения римскими и немецкими оккупантами. Вот так предательство своих корней приводит в вырождению всех будущих поколений.
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