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В Латвии нарушены основы демократии, когда пытаются "замолчать" проблему закрытия русских школ, но активисты не намерены сдаваться и намерены обратиться в европейские структуры, рассказал в эфире Baltkom один из организаторов митинга Константин Чекушин.

"Тут на Эспланаде народ собрался с самымим разными взглядами и призывает оказывать сопротивление реформе. Я ожидаю, что эту ситуацию не удастся замолчать. Сейчас нашей задачей является не дать затолкать это под ковер. Есть планы обратиться в европейские структуры, на митинге уже собирают подписи. Ничего не потеряно, мы будем продолжать бороться. Речь идет не только об образовании, но и о праве выбора языка обучения", - рассказал Чекушин.

"Сейчас мы имеем ситуацию когда попраны демократические основы. С нами поступают как со стадом, не дают ничего сказать. Сейчас у нас есть два пути - путь митингов и путь - приходить на конференции в Сейме, как-то влиять на правительство", - указал активист.

Напомним, Сейм в четверг, 22 февраля концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

В ходе прений, депутат Нацблока Янис Домбрава призвал "поставить точку на раскалывающем общество обучении, несмотря на позицию некоторых враждебных Латвийскому государству индивидов, в том числе находящихся в Сейме, и наконец перейти на единое обучение на госязыке".