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На данный момент ни Европейский центробанк (ЕЦБ), ни Министерство финансов США, ни Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не заинтересованы в спасении ABLV, так как с этим банкам никто не хочет работать, сказал в рамках программы Baltkom-online на радио Baltkom о ликвидации с ABLV инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис.

"Ни ЕЦБ, ни минфин США, ни FKTK не горят желанием, чтобы банк оставался открытым. Сам этот процесс начался от заявления Минфина США и это привело к тому, что многие учреждения отвернулись от него", - сказал Рунгайнис.

По словам банкира, возможность спасения ABLV, хоть и маловероятная, существует.

"Теоретически остается такая возможность (спасти банк), но это маловероятно. Сейчас произойдут выплаты почти всем частным клиентам в размере полмиллиарда евро. Его могут ликвидировать через процесс неплатежеспособности, но фактически банк к этому способен. Однако сейчас это практически невероятно. Это повлечет за собой массу судебных процессов. Банк был в способном состоянии. Будет другая процедура", - считает Банкир.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте. Об этом говорится в заявлении FKTK, распространенном в ночь на субботу.

А уже в субботу утром Европейский центральный банк сообщил , что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.