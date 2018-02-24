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Реформа образования позволит учащимся школ нацменьшинств стать более конкурентоспособными и улучшить знания государственного языка. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма от партии “Единство” Алдис Адамович.

Комментируя сегодняшний митинг противников школьной реформы, он заявил, что это регрессивные действия.

"Мое мнение - таким образом мы просто не хотим давать нашим ребятам возможность подучить язык и быть конкурентоспособнее. Ведь уже сейчас 92% 12-классников, которые сдают экзамены, делают это на двух языках, рабочий рынок тоже в основном латышский. Я думаю, что с помощью этой реформы мы помогаем нашим юношам выучить госязык. По последним данным, 18% учеников школ нацменьшинств знают госязык на минимальном уровне, 82% знают его хорошо и отлично. Я думаю, что эти процессы (движение против школьной реформы - Mixnews) не в пользу нашего общества", - сказал Адамович.

Напомним, на Эспланаде сегодня прошла очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке.

22 февраля Сейм концептуально одобрил поправки к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в средней школе на латышский язык.

За поправки проголосовали 60 депутатов, против - 22.

Фото из Flickr