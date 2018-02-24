Депутат: школьная реформа поможет нацменьшинствам стать сильнее (26)

фото

Эксклюзив | 24 февраля 2018 года, 18:36

Реформа образования позволит учащимся школ нацменьшинств стать более конкурентоспособными и улучшить знания государственного языка. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма от партии “Единство” Алдис Адамович.

Комментируя сегодняшний митинг противников школьной реформы, он заявил, что это регрессивные действия.

"Мое мнение - таким образом мы просто не хотим давать нашим ребятам возможность подучить язык и быть конкурентоспособнее. Ведь уже сейчас 92% 12-классников, которые сдают экзамены, делают это на двух языках, рабочий рынок тоже в основном латышский. Я думаю, что с помощью этой реформы мы помогаем нашим юношам выучить госязык. По последним данным, 18% учеников школ нацменьшинств знают госязык на минимальном уровне, 82% знают его хорошо и отлично. Я думаю, что эти процессы (движение против школьной реформы - Mixnews) не в пользу нашего общества", - сказал Адамович.

Напомним, на Эспланаде сегодня прошла очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке.

22 февраля Сейм концептуально одобрил поправки к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в средней школе на латышский язык.

За поправки проголосовали 60 депутатов, против - 22.

Фото из Flickr

Комментарии 26
Aleksandr Kuzmin3 часа назад
"92% 12-классников, которые сдают экзамены, делают это на двух языках" - во-первых, у них нет особого выбора - задания все равно на латышском. Во-вторых, о чем это свидетельствует? Если о хорошем владении латышским - так, значит, не требуется переводить на латышский еще и другие предметы. "По последним данным, 18% учеников школ нацменьшинств знают госязык на минимальном уровне, 82% знают его хорошо и отлично" - значит, подавляющее большинство школ нацменьшинств успешно преподают латышский, и для этого не нужно обучение на 80 или 100 % на нем, как предлагает "реформа" Шадурскиса, которую точнее назвать уничтожением русских школ. Если отдельные школы плохо работают - менять надо учителей латышского там, или методики, а не осложнять усвоение общеобразовательных предметов
1
Ответить
((3 часа назад
Как же эти кретины их Единства достали!Сказали бы уже наконец людям правду,для чего эта реформа придумана на самом деле!Хотя чего это я?От такой гнилой партии как Блядинство,правды не дождешься!
1
Ответить
Gleb Perov3 часа назад
Дело то не в языке, просто у них в крови делать русским гадости, тем самым чувствуя превосходство, можно ещё добавить из за чего они это делают.
1
Ответить