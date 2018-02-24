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Возможная ликвидация банка ABLV станет большим ударом по банковской системе и экономике Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель парламентской фракции партии "Согласие" Янис Урбанович.

"Думаю, что сейчас нужно выбрать -или тихо ликвидировать акционеров, или судиться. Любой глобальный банк можно уничтожить, посеяв подозрения в головах клиентуры о ненадежности учреждения. Римшевич долго осуждал Norvik Banka и ABLV, говорил, что там проводятся грязные операции. Это большой удар по банковской системе. Это удар по экономике, деньги уйдут из страны и мы вернемся к трехлитровым банкам", - сказал Урбанович.

Напомним, Европейский центральный банк ранее заявил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

В сообщении сказано, что ЕЦБ в пятницу констатировали, что ABLV Bank и его дочернее предприятие в Люксембурге ABLV Bank Luxembourg будет ликвидировано в соответствии с европейской регулой надзорного механизма Европейского банковского союза.