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В Латвии нет политического кризиса, но есть финансовый. К сожалению, Латвия не способна самостоятельно принимать решения, а действует по указке США, считает политолог Илга Крейтусе. Свое мнение бывший спикер Сейма, профессор Латвийского университета высказала в рамках программы Baltkom-online на радио Baltkom

"Это политический кризис, но я бы не называла это кризисом, поскольку президент на своем месте и правительство тоже. Насчет финансового кризиса, нам каждый день свое утверждают. Все это вызывает недоверие людей. Сейчас оказывается, что мы сами ничего не делаем, но если США сказали, мы сразу же ликвидируем третий крупнейший банк", - сказала Крейтусе.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте. Об этом говорится в заявлении FKTK, распространенном в ночь на субботу.

А уже в субботу утром Европейский центральный банк сообщил , что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

FKTK подчеркивает, что в целях защиты законных интересов вкладчиков ABLV Bank и предотвращения возможных убытков комиссия запретила ABLV Bank проводить кредитные операции. Это ограничение распространяется также на платежи между счетами клиентов ABLV Bank.

Система гарантирования вкладов предусматривает выплату возмещений до 100 000 евро каждому клиенту ABLV Bank - и физическим, и юридическим лицам по любым видам вкладов в любой валюте и остаткам на расчетных счетах.