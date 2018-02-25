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Если бы Министерство финансов США обвинило в отмывании денег западный банк, реакция была бы другой. Такое мнение в рамках программы Baltkom-online на радио Baltkom о ликвидации с ABLV высказал политолог Юрис Розенвалдс.

"Геополитика имеет значение. Если бы вот эти действия были связаны с какой-то норвежской фирмой, реакция была бы мягче. В деле ABLV и Римшевича играют роль политические вопросы", - заявил он.

По словам Розенвалдса, сложившаяся ситуация может повлиять на политическую обстановку в стране.

"Мне трудно судить о технических подробностях и об экономическом аспекте. Это может повлиять непосредственно на политическую ситуацию. Минфин США заявил, что присутствовала политическая коррупция. При задержании Римшевича, заявлялось, что это никак не связано с финансовыми учреждениями", - отметил политолог.

Он также указал, что произошедшие события никак не связаны с предстоящими выборами в Сейм.

"Это вопрос о доверии к политическим институциям. Я думаю, что это совпадение. Минфин США не действует в ритме нашей предвыборной кампании. Могу сказать, что позиция "Единства" по этому вопросу была намного более резкой у СЗК и нацблока. Вопрос всплывет перед выборами, но это не связано с ними", - отметил Розенвалдс.

Напомним, президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному процессу, начатому по 4-й части 320-й статьи Уголовного закона, подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

На пресс-конференции начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме заявил, что дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными Министерством финансов США подозрениями о нарушениях в ABLV Bank.