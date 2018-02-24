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Очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке на Эспланаде собрала около 4000 сторонников, сообщили орагизаторы.

В интервью радио Baltkom сопредседателяь партии Русский Союз Латвии Мирослава Митрофанов указал, что в своей борьбе не намерены останавливаться и будут привлекать все больше и больше сторонников.

"Акцию надо рассматривать как одно звено в цепи акций. Сейчас тут собралось около 4000 человек. От одной акции к другой будет все больше участников. У нас уже через две недели следующая акция - 10 марта и, мы сказали участникам, пусть каждый человек приведет по четыре человека. Друзей, родственников, коллег. В конечном итоге мы хотим добиться 100000 человек на акции протеста", - сказал активист.

Митрофанов отметил, что защитники биленгвального образования не намерены сдаваться и будут проводить митинги и впредь.

"Пока русским школам не будет гарантировано развитие, мы будем проводить митинги. Мы будем добиваться сохранения образования на русском языке", - подчеркнул Митрофанов.

24 февраля в Риге на Эспланаде состоялась очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке. Акция, организованная Русским Союзом Латвии (РСЛ), была приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии.

Напомним, подготовленный министерством образования и науки и одобренный правительством проект реформы предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Согласно ему, обучение в 10-12-х классах будет идти исключительно на латышском языке.

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