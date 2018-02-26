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Банк ABLV обслуживает нерезидентов, поэтому решение о недоступности вкладов не повлияет на деятельность банка в Латвии. Однако сложившуюся ситуацию стоит воспринимать серьезно. Об этом сказал член правления Ассоциации коммерческих банков Янис Бразовскис в рамках программы Baltkom-online на радио Baltkom о ликвидации с ABLV

"Банк ABLV обслуживает международных клиентов. Решение о недоступности вкладов не окажет влияние на обслуживание клиентов и предприятий в Латвии. Однако к этой ситуации стоит относиться очень серьезно", - заявил он.

Напомним, совет FKTK с учетом того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда FKTK констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Фото: puaro.lv