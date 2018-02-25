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Ситуация с ABLV Bank окажет влияние на весь латвийский финансовый сектор. Такое мнение в рамках программы Baltkom-online высказала экономист Райта Карните на радио Baltkom о ликвидации с ABLV.

"Если разрешение финансовых вопросов пройдет благополучно, большого влияния не будет. Но нельзя сказать, что это вообще никак не повлияет на банки. Это повлияет на репутацию всего финансового сектора. Мечту о Латвии как о финансовом центре можно забыть на много лет. Я думаю, что банки справятся. Я думаю, что это не такие большие деньги чтобы не справиться с ними. Эта ситуация показывает, что зарубежные банки гораздо безопаснее. Если обвинения правдивы, защищать его было бы неразумно. Финансовый сектор очень чувствителен, там нужна чистота, чтобы сохранить доверие", - заявила Карните.

Напомним, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

Однако, в FKTK заявили, что ликвидация банка не является единственным выходом из ситуации.

Фото: F64