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За последними событиями в банковском секторе Латвии может стоять третья сторона. Такое мнение в рамках программы Baltkom-online на радио Baltkom высказал бывший премьер, экс-спикер Сейма Индулис Эмсис.

"Надо быть очень наивными, чтобы думать, что за этим никто не стоит, что никому это не интересно. Я помню, как Международный валютный фонд запретил держать госбанки. Также как и у президента России, наверное, есть интерес прижимать каналы, по которым деньги незаконно уходят из России. Так что есть множество вариантов", - считает Эмсис.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте. Об этом говорится в заявлении FKTK, распространенном в ночь на субботу.

А уже в субботу утром Европейский центральный банк сообщил , что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

FKTK подчеркивает, что в целях защиты законных интересов вкладчиков ABLV Bank и предотвращения возможных убытков комиссия запретила ABLV Bank проводить кредитные операции. Это ограничение распространяется также на платежи между счетами клиентов ABLV Bank.

Система гарантирования вкладов предусматривает выплату возмещений до 100 000 евро каждому клиенту ABLV Bank - и физическим, и юридическим лицам по любым видам вкладов в любой валюте и остаткам на расчетных счетах.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.