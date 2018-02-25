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Подозреваемый в коррупции и взяточничестве президент Латвии Илмар Римшевич нанес урон репутации Латвии и должен уйти в отставку. В рамках программы Baltkom-online на радио Baltkom о ситуации с ABLV, политолог, бывший спикер Сейма и профессор Латвийского университета Илга Крейтусе выразила удивление, что Римшевич до сих пор не покинул пост.

"История с Римшевичем... Что не политика? Все политика. Мы привыкли всегда ставить главу Банка Латвии на ряду с политиками. Он не политик, но он самый защищенный человек в Латвии. Даже президента можно легче снять! Это человек который сам себе зарплату назначает, человек, имеющий очень сильные кредитные обязательства перед банковской системой. Римшевич - лицо финансовой ситемы страны. Странно, что он не понимает, что если лицо грязное - это лицо государства. Он не понимает, что нужно отойти в сторонку", - указала политолог.

Прокомментировала Крейтусе и ограбление дома Римшевича, которое произошло в ночь на субботу.

"А если его ограбили, можно сказать, что он плохо защищает свой дом. Возникает вопрос - как он может защитить государственные деньги?", - сказала она.

Напомним, президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

В ночь на субботу, был обворован дом подозреваемого в коррупции президента Латвии Илмара Римшевича, сообщил его адвокат Саулведис Варпиньш.

Представитель полиции Сигита Пилдава подтвердила информацию.

"В пятницу, в 23.49 полиция получила сообщение о краже из частного дома. Выехав на место, было констатировано, что произошло проникновение в дом и из него пропали вещи. Список пропавших вещей уточняется", - сказали в правоохранительных органах.