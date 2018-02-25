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Подозреваемый в крупном взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич лишил Латвию мечты о крупном "финансовом центре", связывающем Восток и Запад, сказал в интервью радио Baltkom в рамках программы Baltkom-онлайн экс-премьер Индулис Эмсис.

"Римшевич является президентом банка. Мы потеряли все госбанки, потеряли влияние на денежную политику. Вместе с Илмаром мы потеряем мечту, что станем финансовым центром. У нас была надежда стать, что когда-то мы станем маленькой Швейцарией. Мы потеряли транзитные коридоры между Россией и Западом", - сказал бывший премьер.

Напомним, президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

Фото: Mixnews