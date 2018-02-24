Эксклюзив |

Латвийский поэт Янис Рокпелнис, недавно признавшийся в сотрудничестве с КГБ, в интервью радиостанции Baltkom рассказал, что стал жертвой своей наивности, полагая, что можно легко выйти из поля деятельности Комитета Госбезопасности.

Кроме того, Рокпелнис уверен, что не причинил никому конкретно зло, кроме себя.

"Меня не разоблачили, я сам себя разоблачил. Если бы я кому-то нанес зло, то я, наверное, не признался, поступил бы иначе. Пришел бы к этому человеку. Я не причинил никому конкретно зло, кроме себя", - уверен поэт.

При этом Рокпелнис подчеркнул, что в то время сотрудничество с КГБ было иным, нежели в прежние времена - никого никуда не высылали.

"Никаких привелегий КГБ не давало. В мои задачи входила аналитическая функция. Я должен был докладывать, что думает и каково настроение интеллигенции, то есть не персонально следить за кем-то, а описать общее настроение в письменном изложении", - рассказал Рокпелнис.

Прежде чем завербовать, КГБ устроило против него психологический террор.

"Завербовали меня в 1985 году - на заре перестройки. Меня КГБ достаточно сильно преследовало за антисоветский настрой, вызывали на допросы из-за того, что я любил болтать, то есть говорил напрямую то, что думал [о советской власти]. У меня возникла мания преследования - сейчас это называют психологическим террором", - признался поэт.

По словам Рокпелниса, когда его стали вербовать, он думал, что внедрится в систему, чтобы разоблачить ее при помощи написания статьи.

"У меня была гордыня, думал, что соглашусь, узнаю все изнутри, и, как Штирлец, потом все опишу. Хотел их перехитрить", - вспоминает Рокпелнис.

При этом, по словам поэта, в в 80-ые годы абсолютное большинство его близких, друзей и коллег были настроены против всего советского, никто не верил в социализм с человеческим лицом.

Поэт Янис Рокпелнис в интервью газете Neatkarīgā признался, что он сотрудничал с Комитетом государственной безопасности ЛССР (КГБ ЛССР). При этом он подчеркнул, что в то время испытывал абсолютную ненависть к чекистам и коммунистам.

Поэт пояснил, что о его сотрудничестве с КГБ не знал никто.

"У меня была жена, семья, никто не знал об этом. Иногда наблюдались очень странные мотивы, почему люди становились стукачами. Да, мы говорили про стукачей, не говорили в красивых эвфемизмах. Мне не нравится себя так называть, но я был стукачом", - рассказал он.

Рокпелнис указал, что на самом деле не знает, находится ли его карточка в мешках чекистов. Также, он хотел рассказать о сотрудничестве с КГБ сам, чтобы очистить свою совесть.