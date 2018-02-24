Бондарс: независимость судов Латвии - на уровне Нигерии! Пора задуматься! (6)

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Эксклюзив | 24 февраля 2018 года, 20:46

Независимость судебной системы Латвии от влияния извне находится на уровне таких стран, как Иран, Пакистан, Нигерия и Вьетнам, написал в своем Twitter депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс.

"Сейчас независимость латвийской судебной системы от давления индивидов, предпринимателей и правительства находится на том же уровне, что и в Нигерии, Иране и Пакистане. Последнее время доказать миру обратное!", - написал Бондарс, снабдив свой пост в соцсети таблицей рейтинга независимости судебной власти

Согласно рейтингу на первой строчке расположилась Финляндия, у которой 6,8 пункта из 7 возможных. Затем идет Новая Зеландия (6,7) и Норвегия (6,6).

Лучше всех из стран Балтии обстоят дела с независимостью судов в Эстонии - она занимает 18 позицию (5,6) , Литва занимает 56 позицию (4,2).

Латвия в рейтинге, где оценивалось состояние 137 стран мира, заняла 87 место (3,6). За Латвией следует Вьетнам, а перед нашей страной расположились Пакистан, Иран, Нигерия.

Россия расположилась в топе на 97 (3,5).

Украина на 129 месте (2,3).

С полным списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Комментарии 6
Агр27 минут назад
Были бы в Латвии независимые суды этот деятель давно бы был изолирован от общества.
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Garik45 минут назад
А хорошо бы нам ту, турецкую, где бы они целый день в дерьмо и ныряли!
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Valentin Gaiduchek19 минут назад
Говорит тот, кто является прямым подтвеждением данного вопроса - до сих пор на свободе...
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