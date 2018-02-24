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Независимость судебной системы Латвии от влияния извне находится на уровне таких стран, как Иран, Пакистан, Нигерия и Вьетнам, написал в своем Twitter депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс.

"Сейчас независимость латвийской судебной системы от давления индивидов, предпринимателей и правительства находится на том же уровне, что и в Нигерии, Иране и Пакистане. Последнее время доказать миру обратное!", - написал Бондарс, снабдив свой пост в соцсети таблицей рейтинга независимости судебной власти

Согласно рейтингу на первой строчке расположилась Финляндия, у которой 6,8 пункта из 7 возможных. Затем идет Новая Зеландия (6,7) и Норвегия (6,6).

Лучше всех из стран Балтии обстоят дела с независимостью судов в Эстонии - она занимает 18 позицию (5,6) , Литва занимает 56 позицию (4,2).

Латвия в рейтинге, где оценивалось состояние 137 стран мира, заняла 87 место (3,6). За Латвией следует Вьетнам, а перед нашей страной расположились Пакистан, Иран, Нигерия.

Россия расположилась в топе на 97 (3,5).

Украина на 129 месте (2,3).

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