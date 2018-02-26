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Латвийский юрист Гундарс Удрис в своем Facebook опубликовал фотографию, сделанную в субботу, 24 февраля - в день, когда стало известно о ликвидации ABLV Banka. Снимок сделан в центре Старого города, на нем запечатлен полицейский автомобиль в снегу, припаркованный напротив здания Сейма Латвии. Все бы ничего, если бы не один нюанс - на заснеженном лобовом стекле машине кто-то нарисовал фаллос.

"По моему мнению, ситуацию в стране больше всего характеризует сделанное в субботу фото у Сейма Латвии...", - написал Гундарс Удрис.

Пользователи стали активно тиражировать и комментировать этот пост, поддерживая мысль автора.

Журналист Элита Вейдемане при этом скептически прокомментировала, что авторы "художества" - чрезвычайно интеллигентные и эрудированные люди.

Автор поста, в свою очередь, выразил недоумение, как вообще может возникнуть такая ситуация, что в центре города, средь бела дня, при скоплении жителей и гостей столицы, может быть нарисовано нечто подобное.

"Ни интеллигентны, ни эрудированы..., но Элита Вейдемане, за такую ли Латвию вы во времена Атмоды боролись, за такую ли Латвию я в свои 19 лет стоял на баррикадах, заслужили ли наши родители и дети жить в такой Латвии, в такой ли Латвии президент Банка Латвии в 2018 году может может быть на уровне бандитов 90-ых годов, который, чтобы не оставить полицейским документы инсценировал ограбление машины или поджог... юПравильно ли то, что у здания Сейма Латвийской республики в субботу утром, когда вокруг ходят сотни гостей города, в 15 часов находится полицейская машина в таком виде???", - написал автор.

Пользователи отмечают, что речь идет не только о том, что случилось это в месте, где ходят туристы и все вокруг "напичкано" камерами наружного наблюдения. Речь о том, что в других странах такое априори было бы невозможно.

"Интересно, а сколько бы такое авто простоял бы у Кремля или Бундестага, и возможно ли такое вообще!", - пишут пользователи.