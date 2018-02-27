Иесалниекс: с ликвидацией ABLV снизится влияние России на Латвию (77)

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Эксклюзив | 27 февраля 2018 года, 08:00

С ликвидацией ABLV прекратится работа компании, но в этом есть и положительные моменты, считает парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс.

По мнению политика, от закрытия банка, который обслуживал нерезидентов, в основном из России и стран СНГ, Латвия выиграет, так как на нее уменьшится давление со стороны восточного соседа.

"Со снижением денег российского происхождения в банковской системе Латвии, снизится число обслуживающих этих денег и вместе с тем снизится влияние России на происходящие в Латвии общественные процессы. Кто-то потеряет бизнес, но в целом Латвия от этого только выиграет", - написал Иесалниекс.

Напомним, в субботу, 24 февраля Европейский центробанк (ЕЦБ) принял решение, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

Ранее, 13 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) сообщила о том, что ABLV Bank может быть связан с отмыванием денег и подкупом должностных лиц в Латвии и банк был внесен в санкционный список США. Латвийские надзорные органы, спецслужбы и полиция начали проверку этой информации.

Руководство ABLV Bank обвинения отвергло, но банк приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков.

В течение недели после собщения из банка было выведено 600 млн евро, после чего на помощь банку пришли латвийские регуляторы.

Между тем, в понедельник, 26 февраля, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации. Такое решение было принято в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации.

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Комментарии 77
Не гражданин1 час назад
Почему родители этого идиота не предохронялись.... Складывается впечетление что в Латвии не осталось латышей, а есть правящая сумашедшая, безумная, продажная латышня которой безразлична Латвия и живущий в ней народ!!!
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во дурак полный1 час назад
ЛДЗ закрой . автодороги перекапай , рыбную и молочную отрасль разори , почему комиссия по этике спит . кто выбрал этого чучмека депутатом ,
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Sedna1 час назад
Прыщавая нацистская морда в своём амплуа. :)))
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