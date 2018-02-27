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С ликвидацией ABLV прекратится работа компании, но в этом есть и положительные моменты, считает парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс.

По мнению политика, от закрытия банка, который обслуживал нерезидентов, в основном из России и стран СНГ, Латвия выиграет, так как на нее уменьшится давление со стороны восточного соседа.

"Со снижением денег российского происхождения в банковской системе Латвии, снизится число обслуживающих этих денег и вместе с тем снизится влияние России на происходящие в Латвии общественные процессы. Кто-то потеряет бизнес, но в целом Латвия от этого только выиграет", - написал Иесалниекс.

Mazinoties Krievijas izcelsmes naudai Latvijas banku sistēmā, mazināsies šīs naudas apkalpotāju un līdz ar to arī Krievijas ietekme uz sabiedriskajiem procesiem Latvijā. Kāds zaudēs biznesu, bet kopumā Latvija no tā tikai iegūs. https://t.co/0Gca5sFNZJ — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) February 25, 2018

Напомним, в субботу, 24 февраля Европейский центробанк (ЕЦБ) принял решение, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

Ранее, 13 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) сообщила о том, что ABLV Bank может быть связан с отмыванием денег и подкупом должностных лиц в Латвии и банк был внесен в санкционный список США. Латвийские надзорные органы, спецслужбы и полиция начали проверку этой информации.

Руководство ABLV Bank обвинения отвергло, но банк приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков.

В течение недели после собщения из банка было выведено 600 млн евро, после чего на помощь банку пришли латвийские регуляторы.

Между тем, в понедельник, 26 февраля, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации. Такое решение было принято в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации.

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