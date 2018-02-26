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Возможное закрытие банка ABLV - большая потеря для финансового сектора Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал экс-министр экономики, председатель правления центра Certus, экономист Вячеслав Домбровский. По его словам, это событие не сможет пройти бесследно.

"Фактически уничтожен третий самый большой банк. Сравнить его, например, со Swedbank некорректно, потому что если бы пропал один из таких банков, другой просто бы перенял его функции. А в нашем случае мы имеем дело с банком, который занимался экспортом финансовых услуг. А вся отрасль экспорта финансовых услуг экспортирует столько же, сколько экспортирует, скажем, предприятие Latvijas dzelzceļš. В банке 1000 рабочих мест, плюс партнерские предприятия, юристы, бухгалтеры, бизнес-проекты и так далее. ", - отметил Домбровский.

Он также напомнил, что главной причиной кризиса в банке стало заявление Министерства финансов США.

"Основной урок, который мы должны усвоить - это то, что теперь любой банк, который занимается экспортом финансовых услуг, можно уничтожить одним лишь заявлением, которое ударит по его репутации. Дни банка ABLV были сочтены, когда Минфин США сделал свое заявление. Тогда начался выем средств из банка и партнеры начали держаться от него подальше. Все остальное - дело дней, если не часов. Поэтому главный урок - надо было сделать что-то чтобы такая ситуация не случилась", - сказал Домбровский.

Напомним, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила ранее введенные ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте, а также постановила, что в банке наступила недоступность вкладов.

Совет FKTK с учетом того, что Европейский центральный банк не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда FKTK констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил председатель FKTK Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза.