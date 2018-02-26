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В латвийском финансовом секторе проблем нет, считают в Европейском союзе. Об этом в интервью радио Baltkom в рамках программы Baltkom-онлайн рассказал глава фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Сейме Аугуст Бригманис.

По его словам, ситуация с ABLV Bank не повлечет за собой политические проблемы.

"Никаких политических последствий не будет. Кучинскис ездил в Европу, был в Брюсселе, нашу финансовую систему там оценили положительно. Никаких претензий не было выдвинуто. Все смотрят с надеждой что наша страна будет бороться с коррупцией. Все идёт своим чередом. Были намеки со стороны нашего стратегического партнера - США - насчет проблемы, которая есть в данном банке", - отметил Бригманис.

Глава СЗК также указал, что население больше заинтересовано решением таких проблем, как своевременная выплата пенсий и зарплат.

"Народ интересует, как будет защищена система с электричеством, как будут решены вопросы здравоохранения, выплачивают ли зарплаты и пенсии регулярно - это самые важные проблемы которые интересуют народ. А вопрос с банком не особо волнует людей", - заявил Бригманис.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте. Об этом говорится в заявлении FKTK, распространенном в ночь на субботу, 24 февраля.

А уже 24 февраля утром Европейский центральный банк сообщил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.