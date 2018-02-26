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В событиях последних недель в финансовом секторе Латвии слишком много совпадений, вряд ли это является срежиссированной историей. Об этом в интервью радио Baltkom председатель акционерного общества "Рижские сейфы", бывший владелец Trasta komercbanka Игорь Буймистер.

"Я не верю, что это кто-то cрежиссировал. Это может быть только судьбой. У нас нет теневого правительства. А тут слишком много совпадений. Я уверен, что Илмар Римшевич был заинтересован уменьшить активность ABLV Bank, у Гусельникова своя игра. Конечно, репутация разрушена. Закрывают третий по величине банк, причем это за две недели, появились вопросы к главе национального банка, его во взятках обвиняет другой банк. Ну как тут можно работать? Тут можно работать нормально максимум год", - сказал Буймистер.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила ранее введенные ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте, а также постановила, что в банке наступила недоступность вкладов.

Совет FKTK с учетом того, что Европейский центральный банк не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда FKTK констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил председатель FKTK Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза.

Между тем президент Банка Латвии Илмар Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и получении взятки в размере по крайней мере 100 тыс. евро.