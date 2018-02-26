Эксклюзив |

Когда возникли проблемы у ABLV Bank, никто не встал на его защиту - ни политики, ни общественные организации, банк остался в одиночестве. Об этом в интервью радио Baltkom заявил акционер, бывший владелец Trasta komercbanka Игорь Буймистер.

По его мнению, это наглядно иллюстрирует отношение к людям в государстве.

"Когда случились эти проблемы, я обсуждал эту ситуацию с одним бизнесменом из Европы, и он был страшно удивлен – как это может быть? Замечательный банк, отличный персонал, прекрасные умные акционеры – и когда все произошло вокруг банка оказалась пустота. А ведь мы знаем, что в этой ситуации очень много людей встали просто на грань выживания – сотрудники, члены их семей, клиенты, которые имели там счета и не смогли поступить доступ к своим счетам, зарплате", - сказал Буймистер.

На вопрос журналиста, готова ли Латвия "кинуть своих" в любой момент, он ответил утвердительно.

"Конечно! Я это могу подтвердить на своем примере, потому что сам все это прошел. Единственный выход [у ABLV - Ред.] теперь продать банк за 1 евро, забрать активы и спокойно заниматься другим бизнесом. Я как битый, теперь уже без розовых очков, знаю – правды не доказать", - заявил экс-банкир.

Буймистер заявил, что уверен в честной работе банка ABLV.

"Я уверен, что ABLV специально никаких мероприятий по финансированию запрещенных вещей не проводил. У них наверняка очень большой отдел комплаенс-контроля, который контролирует чистоту сделок. Но мы не застрахованы от случайностей. А случайность – это не значит специально выстроенная схема. Их в принципе быть не может – специально выстроенных схем в наше время! Я допускаю, что в 90-х, начале 2000-х банкиры могли делать незаконные операции, но это уже давным-давно закончилось, это уже никто даже не помнит", - заявил Буймистер.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила ранее введенные ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте, а также постановила, что в банке наступила недоступность вкладов.