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Сотрудники ABLV Bank, который после установки ЕЦБ о ликвидации банка принял решение самоликвидироваться, публикуют свое мнение о происходящем. Основной посыл постов, которые периодически публикуют потерявшие работу люди, это то, что государство никак не помогло в тяжелой ситуации.

На этот раз портал Mixnews публикует пост Анны Целмы, опубликованный сотрудницей 24 февраля - в день, когда стало известно о решении ЕЦБ.

"Коллеги, друзья! Мне трудно это осознать, но сегодня принято решение ликвидировать ABLV Bank. Банк, который приносит прибыль, платит одни из самых больших налогов в бюджет, даёт работу практически 1000 сотрудникам и около 700 сотрудникам в компаниях развивающих New Hanza, финансирует бизнес, занимается благотворительными проектами, строит музей современного искусства. В банке я лично знаю 60-70% сотрудников и все руководство. Каждый из нас супер специалист, эксперт всего дела, каждый работает на результат... не просто хороший, а отличный", - пишет женщина.

О руководстве банка сотрудница высказывается, как о высокопрофессиональных специалистах своего дела. По словам Анны Целмы, она гордится тем, что ей довелось работать в таком коллективе, с таким руководством.

"Эрнест - это отдельная история, другого такого мудрого руководителя, стратега, перфекциониста в работе и в каждой детали я просто не знаю...", - написала сотрудница ABLV.

В то же время Анна надеется, что акционерам банка удастся доказать, что учреждение было "закрыто" несправедливо.

"Я уверена, что наше руководство оправится от случившегося и сможет доказать, что банк пострадал незаслуженно. В один момент геополитические игры перечеркнули все, что строилось годами. В этом году ABLV 25 лет... загубили в самый рассвет... Обидно, что государство по политическим мотивам не захотело бороться вместе" - написала Анна Целме. снабдив пост хештегами #PROUDTOBEABLV #ENDURINGSPIRIT #ABLV25

Пользователи соцсети Facebook стали выражать сочувствие из-за происходящего и возмущаться тем, что государство заботится о своих жителях только на словах. На деле же, действуя по указке США и Европы, своих людей бросит в один момент.

"К сожалению это " стандартная" схема нашего государства, как паразит на теле общества, присасываются к здоровому стволу , высасывают все силы и полезные вещества, а потом переползают к следующей жертве... Это уже скоро , мне кажется войдет в стандарт получения прибыли. Наши госструктуры не способны работать, они могут лишь паразитировать и откачивать... К сожалению , все что предприятия, фирмы, банки и даже простые граждане вносят свой вклад ( причем не маленький!!!!!) , в налоговые и денежные потоки Латвии, никогда не будет засчитано , про это тут же забывают, как только тебе самому нужна помошь государства. Отвратительно!!! Мы настолько НЕЗАВИСИМОЕ государство, что делаем все только с указания Америки и Европы!!", - написала одна пользовательница.

Другие полагают, что это только начало, будет еще хуже.

"Я не работаю в ABLV. Просто ошарашена сложившейся ситуацией.Губят банки с латвийским капиталом...поддерживаю вас, молодцы, что пишите посты,т.к не все люди знают что на самом деле происходит", - пишет еще одна пользовательница.

Как сообщил во вторник, 27 февраля на пресс-конференции председатель правления банка Эрнест Бернис, уже в течение следующей недели работу потеряют 30% или около 300 сотрудников ABLV Bank. Он отметил, что это будут высококвалифицированные специалисты - финансисты, специалисты по маркетингу и др.

Рассказывая о событиях последний двух недель, он отметил, что сложнее всего ему было говорить со своими сотрудниками.

"Мне было легко говорить с регуляторами. Мне было легко говорить с ЕЦБ. Мне было легко говорить с вами [с журналистами]. Тяжелее всего мне было говорить с своими людьми", - сказал Бернис, с трудом сдерживая слезы.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

"Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации. Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав", - подчеркнул Бернис.