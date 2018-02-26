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С помощью процесса самоликвидации владельцы ABLV пытаются уберечь банк от расхищения, так считают пользователи соцсети Twitter, которые указывают, что как только стало известно о решении Европейского центробанка ликвидировать ABLV тут же сбежались в ожидании "шакалы-ликвидаторы", которых предоставляет государство. В случае же самоликвидации ликвидатора выбирают акционеры.

"Это так странно. Еще пару дней назад считали миллионы, а теперь все кончено", - написал Гунтарс Мелушканс.

В свою очередь другой пользователь поясняет, что таким образом владельцы банка не дадут на процессе ликвидации нажиться государственным ликвидаторам. Ведь при самоликвидации кредитное учреждение само вправе выбрать ликвидатора.

"Пытаются избежать расхищения. Шакалы уже сбежались", - написал один из пользователей под ником "Нил".

Ранее пользователь соцсети Twitter, медиаэксперт Роланд Тярве написал, что после решения ЕЦБ о ликвидации ABLV Banka ликвидаторы и администраторы неплатежеспособности затаились, как шакалы в ожидании "жертвы".

Как сообщал портал Mixnews, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации.

Закон о кредитных учреждениях предусматривает, что в течение пяти днем ABLV Bank должен предоставить FKTK проект о сомоликвидации, а ликвидатора должно выбрать собрание акционеров банка.

"Решение чрезвычайно тяжелое, но в этой ситуации - наиболее ответственное", - заявил председатель правления ABLV Эрнест Бернис.

Более подробную информацию представители ABLV Bank предоставят во вторник, 27 февраля.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола ранее заявила, что нужно в срочном порядке принять поправки об ограничениях на вознаграждение администраторов неплатежеспособности и ликвидаторов , причем независимо от решений регулирующих органов о ABLV Bank.

В субботу министр сообщила журналистам, что Минфин подготовил соответствующие поправки, нацеленные на то, "чтобы как можно больше средств было направлено кредиторам, а не каким-то посредникам".

Уже озвучены имена возможных ликвидаторов от государства

Между тем, передача Nekā Personīga уже озвучила возможные имена ликвидаторов или администраторов неплатежеспособности ABLV.

Имя ликвидатора или администратора неплатежеспособности банка суду называет Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK). FKTK руководствуется кандидатурами, которые советует Совет присяжных адвокатов и Ассоциация присяжных ревизоров.

Nekā Personīga выяснили, что Совет адвокатов год назад посоветовал КРФК пять претендентов на должность ликвидатора: Александра Березина из адвокатского бюро Berezins un Juraša, Алдиса Саулиетиса из Sjademe un Saulietis, а также адвокатов Марека Дика, Валдиса Улманиса и Яниса Берзиньша.

В ближайшем будущем запланировано новое собрание Совета адвокатов, чтобы решить уже не о пяти, а о десяти кандидатурах.

Среди потенциальных кандидатов числится помощник нынешнего администратора неплатежеспособности Trasta Komercbanka Мартиньш Бункус, администратор и адвокат Виго Крастыньш, руководитель Ассоциации администраторов неплатежеспособности Янис Кумсар, адвокат Айвар Лошманис из адвокатского бюро Vilgerts и адвокат этого же бюро Гинт Вилгертс. Среди претендентов также Раиво Съядеме, который часто представлял интересы экс-политика Андриса Шкеле.

фото: соцсети, duskaja.net