Нацблок поддержал украинцев в их борьбе против оккупации Крыма (40)

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Эксклюзив | 27 февраля 2018 года, 09:18

Представители Национального объединения приняли участие в акции протеста против военных действий России на Украине, об этом сообщается в соцсети Twitter.

"Поддерживая Всемирное движение патриотов Украины, приняли участие в акции против военных действий России на Украине и против оккупации Крыма, а также против незаконного удержания заложников", - сказано в сообщении нацблока.

Ранее МИД Латвии выступил с заявлением, в котором было сказано, что в дни четвертой годовщины расстрела Евромайдана в Киеве, Латвия категорически осуждает проявление агрессии России в отношении Украины и напоминает, что международное сообщество не должно забывать о том, что РФ нарушила основные принципы международного права. И мировое сообщество не должно забывать этого.

До этого, спикер Сейма, представляющая нацблок, Инара Мурниеце не раз указывала, что Латвия осуждает агрессию России на Украине и требует РФ соблюдать минские договоренности.

Комментарии 40
ugis3 часа назад
tu esi asv patriots ne jav Latvijas.
3
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Дагмара3 часа назад
Нацблок - это местные титушки.
2
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der3 часа назад
naciki kogda-to i cecencev poderzivali.polucili i xvatit
2
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