Эксклюзив |

Представители Национального объединения приняли участие в акции протеста против военных действий России на Украине, об этом сообщается в соцсети Twitter.

"Поддерживая Всемирное движение патриотов Украины, приняли участие в акции против военных действий России на Украине и против оккупации Крыма, а также против незаконного удержания заложников", - сказано в сообщении нацблока.

Atbalstot Vispasaules Ukrainas patriotu kustību, piedalījāmies protesta akcijā pret Krievijas karadarbību Ukrainā un Krimas okupāciju, kā arī nelikumīgo ķīlnieku sagrābšanu. pic.twitter.com/yMG2aFCNNc — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 26 февраля 2018 г.

Ранее МИД Латвии выступил с заявлением, в котором было сказано, что в дни четвертой годовщины расстрела Евромайдана в Киеве, Латвия категорически осуждает проявление агрессии России в отношении Украины и напоминает, что международное сообщество не должно забывать о том, что РФ нарушила основные принципы международного права. И мировое сообщество не должно забывать этого.

До этого, спикер Сейма, представляющая нацблок, Инара Мурниеце не раз указывала, что Латвия осуждает агрессию России на Украине и требует РФ соблюдать минские договоренности.