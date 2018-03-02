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У Института Латвии не было цели сделать клип к 100-летию Латвии на русском языке для русскоязычных жителей Латвии. Для иностранных граждан есть клип на английском, а для русскоязычных жителей есть субтитры. Об этом в программе "Утро на Балткоме" в эфире радио Baltkom сообщила директор Института Латвии Айва Розенберга, комментируя вопрос ведущего программы, не было ли намерения сделать клип и на русском языке.

Она отметила, что этот ролик создан больше для популяризации Латвии за границей, для латышской диаспоры, поэтому он переведен на иностранный язык.

"Есть русские субтитры. Поэтому клип не переводили на русский язык. Это ни для кого проблемой не стало. В Латвии один государственный язык - латышский. У меня есть русскоязычные друзья, которым ролик понравился, и они охотно поделились этим клипом в соцсетях", - сказала Розенберга.

Изготовление видеоролика обошлось в 17 000 евро, сообщила директор Института Латвии.

"В эту сумму входит и языковой перевод, и другие версии видео. Обычно такие ролики стоят 60 000 евро, но мы уложились в выделенную сумму. Этот клип про хороших людей, которые работают учителями, полицейскими, независимо от национальности... Надо отметить их работу, работу сильных людей в своем деле. Сказать им слова благодарности"", - добавила директор института.

Она также рассказала о других подарках Института Латвии к столетию государства.

"Мы только что выпустили книгу "100 рассказов о Латвии". Это своеобразные прекрасно проиллюстрированные коды. Если человеку понадобиться быстро узнать о Латвии, то эта книга хороший вариант. Также каждый день в соцсетях мы информируем о мероприятиях, посвященных празднику", - заключила Розенберга.

Между тем, в Эстонии клип к 100-летию государства для русскоязычного населения страны был изготовлен и на русском языке. Кроме того, с поздравлением на русском выступил и премьер-министр Эстонии.