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Крупнейшие акционеры ABLV Bank Олег Филь и Эрнест Бернис решением о самоликвидации оставили за собой право работать с активами банка. Об этом в интервью радио Baltkom сказал эксперт финансового и конституционного права, член Латвийского объединения юристов Николай Озолиньш, разъясняя ситуацию с самоликвидацией банка.

"В данном случае они сами выберут человека, который будет проводить ликвидацию учреждения. У банка есть хорошие активы, которые можно продать по хорошей цене, получить выгоду, а есть плохие активы. И им самим будет проще разделить активы своего банка на хорошие и плохие. Кроме того, все вопросы компенсаций сотрудникам, клиентам, партнерам останутся внутренними вопросами банка. А государство не гарантирует выплаты свыше 100 тысяч евро, выплаты юридическим лицам и самоуправлениям. И сам процесс будет идти дольше", - отметил он.

По словам эксперта, теперь крупнейшим акционерам надо будет найти ликвидатора, которому акционеры смогут полностью доверять.

"Ликвидаторов выбирают по определенным критериям. Это непросто, тут миллионные активы, много заинтересованных лиц. За этим процессом будут пристально следить. Тут вопрос доверия акционеров к ликвидатору," - сказал он.

Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации.

Банк считает, что таким образом сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы расплатиться со всеми клиентами, сообщили в банке.