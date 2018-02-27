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Морозы, установившиеся в феврале на территории Европы, стали неприятным сюрпризом для многих жителей, особенно беженцев из жарких стран, в массовом порядке проживающим в европейской столице Брюсселе, об этом в своем аккаунте в Twitter написал евродепутат Артис Пабрикс.

"В Брюсселе -6, беженцы в шоке и бастуют. Всемирноизвестный писающий мальчик кажется, тоже еле функционирует, не работают фонтаны", - написал Пабрикс.

Briselē, -6, beļģi šokā un streiko.Slavenais puisēns-čurātājs šķiet arī knapi funkcionē,līdzīgi kā šī strūklaka. pic.twitter.com/MpWKAioL2N — Artis Pabriks (@Pabriks) February 27, 2018

Как сообщалось, атмосферные массы из Сибири принесли в европейские страны аномально холодную для их широт погоду. Аномальный мороз пришел и в Латвию.

Февраль в Латвии закончится самыми сильными нынешней зимой холодами, предупреждают синоптики.