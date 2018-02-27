Пабрикс о морозах в Брюсселе: беженцы - в шоке, "писающий мальчик" не работает (18)

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Эксклюзив | 27 февраля 2018 года, 19:02

Морозы, установившиеся в феврале на территории Европы, стали неприятным сюрпризом для многих жителей, особенно беженцев из жарких стран, в массовом порядке проживающим в европейской столице Брюсселе, об этом в своем аккаунте в Twitter написал евродепутат Артис Пабрикс.

"В Брюсселе -6, беженцы в шоке и бастуют. Всемирноизвестный писающий мальчик кажется, тоже еле функционирует, не работают фонтаны", - написал Пабрикс.

Как сообщалось, атмосферные массы из Сибири принесли в европейские страны аномально холодную для их широт погоду. Аномальный мороз пришел и в Латвию.

Февраль в Латвии закончится самыми сильными нынешней зимой холодами, предупреждают синоптики.

Комментарии 18
Местная причта......1 час назад
Есть такая причта,что если "писующий мальчик член отморозит, то Европейский Союз расподется!
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Не гражданин2 часа назад
Так пусть пабрикс в гости к себе беженцев позовёт покормит согреет...
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Asja Siļņa1 час назад
Против чего бастуют, против морозов???
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