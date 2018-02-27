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Ликвидируемый ABLV Bank планирует приступить к гарантийным выплатам своим клиентам уже в пятницу. Об этом на пресс-конференции сообщил член правления банка Вадим Рейнфелдс.

"Планируем, что в пятницу приступим к выплате гарантийных фондов. За информацией можно будет следить на странице. Банк выплатит все их bp своих средств, у учреждения достаточно денег", - сказал он.

Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации.

Банк считает, что таким образом сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы расплатиться со всеми клиентами, сообщили в банке.

"Решение чрезвычайно тяжелое, но в этой ситуации - наиболее ответственное", - заявил председатель правления банка Эрнест Бернис.