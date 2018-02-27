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Латвийские спортсмены соблюдали на Олимпиаде в Пхенчхане строжайшие правила гигиены, чтобы не заразиться вирусами и не принять случайно допинг. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава Латвийского олимпийского комитета Алдонс Врублевскис.

По его словам, на Олимпиадах встречались случаи, когда спортсмены намеренно подмешивали коллегам запрещенные препараты.

"Такое бывало, когда спортсмены из одной команды или из разных так делали. Поэтому врачи нашим спортсменам всегда советуют, например, есть в столовой только то, что ты сам взял, открывать бутылку только со щелчком, не оставлять еду, а если ушел, то уже не есть, когда вернулся. Мы стараемся каждый день напоминать не только об этом, но и о том, что надо мыть руки, воздерживаться от рукопожатия, чтобы избежать любой инфекции или микробов. Наши спортсмены жили в одном подъезде с эстонцами, и врачи запретили им трогать дверные ручки, кнопки лифта - нажмите локтем, как угодно, но только не руками", - рассказал Врублевскис.

Напомним, более 300 человек из олимпийской зоны в Пхенчхане заразились норовирусом или так называемым кишечным гриппом. Вспышка заболевания затронула и эстонскую делегацию, которая проживала в Олимпийской деревне в одном здании с латвийскими спортсменами.