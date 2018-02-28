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ABLV bank был не просто банком. Это было ощущение безопасности и веры в государство. После того, как власти объявили о его ликвидации, вера в государство была уничтожена. Так считает бывшая сотрудница этого финансового учреждения Елена Буданцева, которая не работает в нем уже 6 лет, но до сих пор считает его своим.

"И все же не могу воздержаться и напишу о банке ABLV. Будет много текста. И сейчас я на самом деле хочу, чтобы это прочитали как можно больше людей, поэтому прошу - пожалуйста, share!", - написала Елена.

В самом начале своего изложения женщина отметила, что этот пост вовсе не про деньги, а про государство и людей.

Портал Mixnews публикует перевод теста в полном изложении.

Я проработала в фонде ABLV пять лет, сохраняя и пополняя его художественную коллекцию, о которой сейчас так беспокоятся журналисты. И с 2002 года, после рождения дочери и декрета, я из банка уволилась, чтобы больше времени посвящать преподаванию и проектам.

У меня никогда не было счета или кредита там, но по-прежнему называю этот банк своим. И друзья и члены семьи говорят "ну, это твой AB".

Так как это не были лишь 5 лет на рабочем месте, это были годы в самом дружном коллективе, который только видела в своей жизни.

Профессиональный и умный коллектив, преданность и профессионализм которых был реально оценен. AB был как семья, где можно было ссориться и даже хлопнуть дверью, но куда хочется вернуться.

И знаете, почему, а потому что у руля были люди, которым не было все равно. Которые жили здесь же, стояли в пробках, дети которых ходили в госшколы и которые встречались со своими бывшими одноклассниками.

Их заботило государство и его работники, чего бы не было в случае ни с одним гуру бизнеса, приехавшим в Латвию на несколько лет из-за карьеры.

Иногда это мешало работе, это небезразличие и интерес Эрнеста и Олега, и желание все знать и понимать, от значимости художественных работ и параметров цен до толщины Рождественской открытки. И мы спорили. И дискутировали. И час, отведенный для дел художественных, растягивался до двух.

Ни у кого не возник вопрос, почему именно AB выделил миллион на коллекцию художественных работ в несуществующем музее? Вы думаете у других банков нет этого миллиона?!

Почему именно AB вместе с Фондом Тетеревых начал строить этот музей? Я знаю ответ. Так как этим людям было небезразлично. Они верили этому государству и хотели, чтобы в нем хоть что-то осталось.

У меня до сих пор коробка с каталогами, которые Эрнест привозил из разных музеев и выставок в мире, так как он на самом деле любит искусство. И всегда ходил на выставки - но не на их открытие, так как он любил искусство, а не покрасоваться.

У меня есть эта коробка, остались друзья и воспоминания и их никто не отнимет. И еще у меня есть смс-ка от Эрнеста, которой он мне ответил на смс поддержки и пожелания всего хорошего. Можете ли вы представить другого владельца банка, который в такой ситуации нашел бы время, чтобы ответить бывшему сотруднику?!...

Поэтому я и другие плакали в субботу - так как это больше, чем банк. Это люди. Это была безопасность. Вера в государство. И этого больше нет", - написала Елена Буданцева.

Люди в комментариях выражают поддержку как банку, так и его сотрудникам, а кто-то выражает разочарование в действиях властей, не пришедших на помощь третьему по величине банку, который только за прошлый год принес бюджету Латвии более 18 миллионов евро в виде налогов.

Как сообщил во вторник, 27 февраля на пресс-конференции председатель правления банка Эрнест Бернис, уже в течение следующей недели работу потеряют 30% или около 300 сотрудников ABLV Bank. Он отметил, что это будут высококвалифицированные специалисты - финансисты, специалисты по маркетингу и др.

Рассказывая о событиях последний двух недель, он отметил, что сложнее всего ему было говорить со своими сотрудниками.

"Мне было легко говорить с регуляторами. Мне было легко говорить с ЕЦБ. Мне было легко говорить с вами [с журналистами]. Тяжелее всего мне было говорить с своими людьми", - сказал Бернис, с трудом сдерживая слезы.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

"Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации. Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав", - подчеркнул Бернис.