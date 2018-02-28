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Новая налоговая реформа, вступившая в силу с 1 января 2018 года, продолжает вызывать раздражение у предпринимателей. Несмотря на то, что уже идет второй месяц нового года, бизнесмены продолжают жаловаться на то, что налоги на каждого сотрудника надо рассчитывать индивидуально, в связи с чем резко возросла нагрузка администрирования налогов у бухгалтеров.

О горьком опыте работы с новой налоговой системой своих бухгалтеров рассказала в своем аккаунте сети микроблогов Twitter бывший политик, ныне предприниматель, руководитель гостиницы Roma Линда Мурниеце.

"Наш бухгалтер в бешенстве от новой налоговой реформы сломал стулья. Для каждой зарплаты 50 работников надо применить индивидуальный налог...И это мелочи на фоне всего остального", - написала Мурниеце.

Mūsu grāmatvedis par nodokļu reformu sajūsmā lauž krēslus. Katrai no 50 darbinieku algām jāpiemēro individuāls nodoklis... un tas vien sīkums uz visa pārējā fona :( — Linda Mūrniece (@murniecelinda) February 27, 2018

Пользователи соцсети стали советовать бывшему политику подавать заявления в Службу госдоходов, чтобы разрешили применять единую ставку налога, а в конце года возвращать переплату.

В ходе дискуссии Мурниеце отметила, что с введением новой налоговой реформы зарплаты служащих снизились, в связи с чем работодатель вынужден придумывать механизмы, как их компенсировать.

На что получила ответ: "Это вам надо рассказать вашим экс-товарищам по партии, которые этот бардак поддержали", - написала журналист Наталия Жоголе.

"Этот кретинизм - предпринимателям не только надо вместо государства делать перерасчет налогов за работников, но и выполнять функцию VSAA - рассчитывать "облегчения" - самые большие кретины Сейма и Кабинета министров называют "получить преимущество", - пишет еще один пользователь, представивший для наглядности таблицу, где сказано, что Латвия - лидер среди стран Балтии по налоговой нагрузке.

Другие пользователи пишут, что налоговый закон противозаконен. Налоги должны быть предсказуемыми и понятными. Сейчас они переменчивы, непрозрачные, увеличивающие нагрузку администрирования.

Фото Лаурис Виксне/facebook.com