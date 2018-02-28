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Латвийское государство по закону не имеет право оказывать финансовую помощь переживающим кризис несистемным банкам. Об этом в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom заявил советник министра финансов Юрий Спиридонов.

Так он прокомментировал реплику ведущих о том, что многие зарубежные издания в своих публикациях указали, что Латвия никак не помогает закрывающемуся банку ABLV.

"Вы читаете хорошие статьи на зарубежных сайтах. Однако эти люди, видимо, не знают, что Латвия не имеет права спасать банки, которые являются несистемными. После ситуацией с последним громким закрытием банка мы столкнулись с новой ситуацией, мы работаем с другим законодательством, теперь мы члены банковского союза и не имеем право вкладывать деньги налогоплательщиков в спасение банка", - сказал Спиридонов.

Он также указал, что в докладе Министерства финансов США, который положил начало кризису в ABLV Bank, говорится не только об отмывании денег в пользу Северной Кореи.

"После публикации сообщения американского правительства все заострили внимание на Северной Корее, а на самом деле это девятистраничный доклад, там много фактологии. Например, из Молдавии было выведено порядка девяти миллиардов, в том числе используя наши банки. Это не первый раз, когда американцы выступают с подобными заявлениями, обычно после этого наступает изоляция банка, что и случилось", - отметил Спиридонов.

По его словам, банку ABLV было дано несколько сигналов о существующих в учреждении проблемах.

"Первый сигнал был дан ABLV два года назад - были закрыты его корреспондентские счета, тем самым была дана четкая установка. Мы забываем, что мы играем во все эти сделки, используя доллар и американскую систему. Они - эмитенты и имеют право защищать свою валюту. Мы не единичный случай, банки в Андорре тоже пострадали, другие тоже. Банком не был четко услышан сигнал, который звучит уже давно. Комиссия рынка финансов и капитала штрафовала ABLV несколько раз, и только последний раз штрафом уже было не обойтись", - добавил Спиридонов.

Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.