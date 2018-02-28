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Кризис с ABLV банком, когда с закрытием финансового учреждения работу потеряют по разным оценкам от 1000 до 2800 человек, демонстрирует разный подход латвийских СМИ к проблеме закрытия компаний и фирм. Об этом в своем аккаунте сети микроблогов Twitter написал, как он сам себя называет, патриот Ингус Клявиньш.

По его мнению, когда терпели крах такие крупные предприятия, как Liepajas metalurgs или Latvijas Krājbanka, в местных масс-медиа не было таких масшатбных кампаний по поводу сотрудиников, ставших безработными. Сейчас, по мнению патриота, "явно прослеживается посыл - виноваты американцы".

"Когда банкротировал Металург, работников упоминали немного, когда Krājbanka - вообще ни разу, а в случае с AB развернута широкомасштабная кампания. Психологический код очевиден - злобные американцы отняли хлеб. Нашу кремлевскую машину отпустили", - написал , - написал патриот, обращаясь к латвийским СМИ.

Kad bankrotēja Metalurgs, darbiniekus pieminēja nedaudz, kad Krājbanka - vispār nē, bet AB gadījumā kampaņa milzīga. Psiholoğiskais kods acīmredzams - ļaunie amerikāņi atņēma maizi. Mūsu kremļmašīna nu dod vaļā. @RadioSWH , https://t.co/1eeH9yZxov u.c. — Ingus Kļaviņš (@ingusklavins) February 28, 2018

Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

"ABLV Bank" считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

Сотрудники ABLV Bank, который после установки ЕЦБ о ликвидации банка принял решение самоликвидироваться, публикуют свое мнение о происходящем. Основной посыл постов, которые периодически публикуют потерявшие работу люди, это то, что государство никак не помогло в тяжелой ситуации.

"Я и другие плакали в субботу - так как это больше, чем банк. Это люди. Это была безопасность. Вера в государство. И этого больше нет", - написала Елена Буданцева.

Еще одна сотрудница высказывается о коллективе банка и его руководстве, как о высокопрофессиональных специалистах своего дела. По словам Анны Целмы, она гордится тем, что ей довелось работать в таком коллективе, с таким руководством. "Обидно, что государство по политическим мотивам не захотело бороться вместе" - написала Анна Целме.