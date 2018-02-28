Патриот о ABLV: местные СМИ развернули антиамериканскую кампанию (12)

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Эксклюзив | 28 февраля 2018 года, 20:21

Кризис с ABLV банком, когда с закрытием финансового учреждения работу потеряют по разным оценкам от 1000 до 2800 человек, демонстрирует разный подход латвийских СМИ к проблеме закрытия компаний и фирм. Об этом в своем аккаунте сети микроблогов Twitter написал, как он сам себя называет, патриот Ингус Клявиньш.

По его мнению, когда терпели крах такие крупные предприятия, как Liepajas metalurgs или Latvijas Krājbanka, в местных масс-медиа не было таких масшатбных кампаний по поводу сотрудиников, ставших безработными. Сейчас, по мнению патриота, "явно прослеживается посыл - виноваты американцы".

"Когда банкротировал Металург, работников упоминали немного, когда Krājbanka - вообще ни разу, а в случае с AB развернута широкомасштабная кампания. Психологический код очевиден - злобные американцы отняли хлеб. Нашу кремлевскую машину отпустили", - написал , - написал патриот, обращаясь к латвийским СМИ.

Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

"ABLV Bank" считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

Сотрудники ABLV Bank, который после установки ЕЦБ о ликвидации банка принял решение самоликвидироваться, публикуют свое мнение о происходящем. Основной посыл постов, которые периодически публикуют потерявшие работу люди, это то, что государство никак не помогло в тяжелой ситуации.

"Я и другие плакали в субботу - так как это больше, чем банк. Это люди. Это была безопасность. Вера в государство. И этого больше нет", - написала Елена Буданцева.

Еще одна сотрудница высказывается о коллективе банка и его руководстве, как о высокопрофессиональных специалистах своего дела. По словам Анны Целмы, она гордится тем, что ей довелось работать в таком коллективе, с таким руководством. "Обидно, что государство по политическим мотивам не захотело бороться вместе" - написала Анна Целме.

Комментарии 12
Алекс3 часа назад
Вот из за таких ,,патриотов,,,у которых патриотизм не распостраняется дальше вывешенного в машине латвийской ленточки и страна находится на орбите ядра ЕС и ядром никогда не станет.
Латышский ,,патриот,,защищает американских колонизаторов-уму непостижимо!
А что ж этот ,,патриот,,молчал,когда раздербанили Металлург,когда перекрывали транзит,когда растут цены на все и т.д.?Когда спасали Парекс в угоду американцам?
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773 часа назад
Местные барбари танцуют,исполняя свои дикие танцы на обломках разрушенных предприятий.
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Когда терпят крах2 часа назад
В Латвии "потерпели крах" столько банков (Балтия, Парекс, Земес, Крайбанка, всех и не упомню) и теперь опять очередной банк, но "Патриот" совсем не видит причины этого = Своего(!) руководства страной, её экономикой, конечно, если он вообще понимает значение слова Экономика. Гораздо проще обвинить в этом кого-нибудь, ведь этот уверенно марширующий развал теперь уже и в банковской системе, так ещё оказывается эта система живёт по Другим не Латвийским законам и оказать помощь невозможно. Так по каким же законам живёт наша финансовая система? По тем, которые позволяют нашим министерствам "помогать" себе громадными окладами и премиями? Так может пора поднять доходы ВСЕХ жителей Латвии на уровень этих таинственных законов?
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