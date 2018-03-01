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США известные своей "борьбой за чистоту нравов" в американском бизнесе, когда все скупается кланами власть имущих, а также вмешательством во внутренние дела суверенных государств, оборачивающимся войнами и гибелью миллионов ни в чем не повинных людей, будут учить Латвию, как вести бизнес, иронизирует известный латвийский рекламщик Эрик Стендзениекс.

Кроме того, как указал эксперт, американцы сами занимаются "отмыванием денег" в куда больших объемах.

"Корея, Вьетнам, напалм, Хиросима, Камбоджа, Ирак, Сирия - несколько миллионов трупов. Клан Бушей и Дика Чейни в связи с Халибертон и Мартин Локхед. Спонсировали Бен Ладена, а позже его же сами и убили. И эти люди будут учить нас этике ведения бизнеса", - задается вопросом Стендзиениекс в соцсети Twitter.

Koreja, Vjetnama, napalms, Hirošima, Kambodža, Irāka, Sīrija – daži miljoni līķu. Bušu klana un Dick Chaney saistība ar Halliburton un Martin Lockheed. Sponsorējam Bin Ladenu, tad pārdomājam un nogalinām Bin Ladenu. Šie cilvēki mums māca ētiku biznesā. — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) February 27, 2018

Пользователи соцсети решили возразить Стендзениексу и задали ему вопрос: "Что не надо было вступать в НАТО и пусть "русские идут"?".

На что получили ответ, что Латвия, к сожалению, является разменной монетой в большой геополитике.

"Знаете что, у русских и американцев намного больше общих интересов, нежели у США и Латвии. Проснешься одним утром преданным, оккупированным, так как у Трампа и Путина есть намного больше более важных дел. Не будь фанатом тех, для кого Латвия является только плацдармом", - написал рекламщик.

На реплику о том, что у Латвии только одна единственная угроза - Кремль, Стендзениекс возразил, что угроз, к сожалению намного больше, но "некоторые" не хотят этого признавать.

"У меня плохие новости. У нас не только одна угроза - Кремль. У нас много угроз. Арестованное судно с крабами в Норвегии, запрет на копченности в Европе, сегодняшнее закрытие банков и другие. Сотни угроз", - написал эксперт.

Относительно ABLV, Стендзениекс считает, что "американцы сами занимаются отмыванием" и в намного больших объемах. Могли бы предупредить, но не закрывать".

Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

"ABLV Bank" считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

"Банк зарабатывал деньги за границей, но обеспечивал работой людей здесь. Это был не только банк, но группа из десятков предприятий со своими планами деятельности, партнерами, концепциями. За полторы недели уничтожена работа 25 лет и третий крупнейший банк Латвии. Теперь надо справляться с ситуацией, заботясь о клиентах", - сказал глава банка Эрнест Бернис.

Сотрудники ABLV Bank, который после установки ЕЦБ о ликвидации банка принял решение самоликвидироваться, публикуют свое мнение о происходящем. Основной посыл постов, которые периодически публикуют потерявшие работу люди, это то, что государство никак не помогло в тяжелой ситуации.