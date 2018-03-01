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Латвия имеет серьезные шансы на проведение зимней Олимпиады в 2026 году. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава Латвийского олимпийского комитета Алдон Врублевскис.

По его словам, хозяйкой Игр в 2026 году с большой долей вероятности может стать Швеция, и тогда соревнования по саночным видам спорта примет латвийская Сигулда, так как в самой Швеции бобслейных трасс попросту нет.

"Я оцениваю эти шансы как 50 на 50. Почему так высоко, потому что после двух зимних игр в Азии - в Корее и Китае - следующие Игры должны проходить в Европе. Во-вторых, в Европе у Стокгольма фактически только один конкурент, может появиться еще один. Это Сьон в Швейцарии и, может быть, Грац в Австрии. Вариант Стокгольма с санями в Сигулде довольно реальный, если Швеция выиграет. В Сигулде надо переделать не так много, мы организовали там уже не один мировой чемпионат. В спортивном плане надо немного переделать трассу, чтобы она подходила для соревнований четверок, ну и новый асфальт из Риги в Сигулду надо бы проложить", - сказал Врублевскис.

Напомним, в январе этого года представители Шведского олимпийского комитета посетили Сигулду и осмотрели санно-бобслейную трассу. Теперь Латвийскому комитету необходимо до середины марта подготовить информацию для заявки на проведение Олимпийских игр в 2026 году, после чего пройдет еще одна встреча представителей комитетов.